Digital Days : Moov Africa Gabon Telecom dévoile les innovations de sa nouvelle offre MoovBox

À l’occasion des Digital Days, qui se déroulent du 20 au 22 juin 2024 à la Baie des Rois à Libreville, Moov Africa Gabon Telecom a profité de cet événement pour dévoiler sa dernière innovation : MoovBox. Cet événement, organisé par le ministère de l’Économie numérique, rassemble divers acteurs du digital et offre une plateforme idéale pour présenter les avancées technologiques et les nouveaux services proposés par les entreprises du secteur.

La cérémonie d’ouverture des Digital Days, qui a eu lieu ce jeudi 20 juin 2024, a attiré de nombreux officiels, acteurs et entreprises du monde numérique. Moov Africa Gabon Telecom, l’un des opérateurs de référence au Gabon, a saisi cette opportunité pour lancer officiellement le site www.moovbox.ga. Patrice Fouba, directeur de service chez Moov Africa Gabon Telecom, a présenté Moov Box aux nombreux usagers présents, mettant en avant ses avantages et son utilisation.

MoovBox : Une révolution dans la souscription au Wi-Fi

Depuis 2020, Moov Africa Gabon Telecom s’engage dans la digitalisation de ses solutions. MoovBox, la dernière innovation de l’opérateur, est une application en ligne qui facilite la prise de commande et la souscription au Wi-Fi sans nécessiter de déplacement en agence.

Le responsable de Moov Africa présentant au public la solution MoovBox

Avec MoovBox, les clients peuvent désormais vérifier leur éligibilité au service Wi-Fi en fonction de leur zone d’habitation à Libreville. L’application utilise une carte géographique pour identifier les zones couvertes par le réseau. Si la zone est éligible, les utilisateurs peuvent fournir leurs informations personnelles, photographier leur pièce d’identité et signer le contrat directement depuis leur téléphone, tablette ou ordinateur.

Des Offres adaptées à tous les besoins

Moov Box propose plusieurs débits pour répondre aux différents besoins des clients :

25.000 francs CFA (50 Mbps)

35.000 francs CFA (100 Mbps)

45.000 francs CFA (200 Mbps)

75.000 francs CFA (300 Mbps)

100.000 francs CFA (400 Mbps)

150.000 francs CFA (500 Mbps)

Les utilisateurs peuvent choisir entre les offres Duo Fibre Jet et Duo Fibre Super Jet, en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

Une révolution numérique en marche

Les Digital Days, qui se déroulent à la Baie des Rois, constituent un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les professionnels du numérique. Cet événement permet de découvrir les dernières innovations technologiques et de se familiariser avec les services proposés par les entreprises du secteur.

Une vue du public présent

Avec MoovBox, Moov Africa Gabon Telecom marque une étape importante dans la digitalisation de ses services et démontre son engagement à offrir des solutions de connectivité innovantes et accessibles. Les Digital Days sont l’occasion idéale pour les usagers de découvrir cette nouvelle application et de bénéficier des services améliorés de l’opérateur.

Moov Africa Gabon Telecom continue ainsi de jouer un rôle clé dans la transformation numérique du Gabon, en facilitant l’accès à des technologies de pointe et en répondant aux besoins croissants des citoyens en matière de connectivité.