Dialogue national : de nouvelles exigences pour prétendre au fauteuil présidentiel au Gabon

Le paysage politique gabonais s’engage résolument vers une nouvelle ère avec les conclusions du Dialogue national inclusif dévoilées ce mardi à Libreville. Parmi les changements les plus significatifs, figurent les nouvelles conditions à remplir pour prétendre au fauteuil présidentiel. Outre le retour au septennat renouvelable une fois, désormais pour être candidat à l’élection présidentielle au Gabon, plusieurs critères doivent être respectés, dont le statut marital du candidat.

Tout d’abord, le candidat doit être né de père et de mère gabonais d’origine. Cette exigence vise à garantir une certaine appartenance et un attachement au pays. Ensuite, l’âge minimum requis est passé de 18 à 35 ans, tandis que l’âge maximum est fixé à 70 ans. Cette limite d’âge vise à assurer un équilibre entre l’expérience et le renouveau dans la sphère politique.

Les conclusions du Dialogue

De plus, le candidat doit être jugé apte à exercer la fonction présidentielle, ce qui implique notamment des critères de santé physique et mentale. Il doit également jouir de ses droits civiques et politiques, ce qui exclut les individus ayant été condamnés pour certains délits.

Une autre condition importante est le statut marital du candidat. Celui-ci doit être marié à une Gabonaise ou à un Gabonais d’origine, renforçant ainsi les liens avec le pays et sa population. Enfin, le candidat doit avoir résidé au Gabon pendant au moins trois ans sans interruption avant l’élection présidentielle, ce qui témoigne de son enracinement et de sa connaissance des réalités locales.

Ces nouvelles conditions visent à promouvoir une gouvernance plus transparente et représentative, en garantissant que seuls les candidats les plus qualifiés et légitimes puissent accéder à la plus haute fonction de l’État gabonais.