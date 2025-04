Détournements au RdB : le torchon brule entre Anges Kevin Nzigou et la trésorière générale

Un vent de discorde souffle au sein du Rassemblement des bâtisseurs (RdB), la plateforme politique chargée de soutenir la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Accusée de détournement de fonds et démise de ses fonctions ce lundi, la trésorière générale du mouvement, Aleysia Nyingone, contre-attaque publiquement et met en cause le coordinateur général, Anges Kevin Nzigou, dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux.

Le nerf de la guerre Dans une séquence vidéo enregistrée ce mardi alors qu’elle est en campagne dans le Moyen-Ogooué, Aleysia Nyingone rejette la décision actant sa destitution, signée par Anges Kevin Nzigou. Elle affirme ne reconnaître que l’autorité du président de la transition : « La personne qui cherche à me destituer n’a pas le droit d’agir ainsi. J’ai été nommée par le Président, et conformément aux règles en vigueur, il est le seul habilité à me démettre. » La vidéo de la trésorière Plus grave encore, elle accuse le coordinateur général d’avoir lui-même détourné des fonds destinés aux structures locales de campagne : « Que cette personne vienne nous expliquer ce qu’elle a fait avec les fonds prévus pour la campagne des bâtisseurs. Je fais face à un harcèlement constant de tous les coordinateurs provinciaux car tout l’argent a été approprié par Ange Kevin Nzigou », affirme-t-elle, dans un ton particulièrement virulent. Un climat de défiance à la veille du scrutin Si les accusations de part et d’autre restent pour l’heure sans preuve publique, cette querelle interne révèle les fragilités du RDB, à quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril. La plateforme, censée porter un message de renouveau et de rigueur, se retrouve plongée dans une affaire de soupçons financiers, en contradiction avec les valeurs qu’elle revendique. La note de suspension Cette situation embarrassante survient à un moment clé de la campagne, où l’unité et la transparence devraient être les maîtres mots. Elle risque de ternir l’image du mouvement et de faire douter de sa capacité à incarner une gouvernance plus éthique, alors même qu’il accompagne une transition politique présentée comme celle de la rupture. En attendant une clarification officielle ou une éventuelle enquête interne, le malaise est palpable au sein du RDB, et pourrait avoir des répercussions sur la mobilisation de ses soutiens dans les jours à venir.