Des cadeaux pour les enfants en situation de handicap du centre Mot à mot

En prélude à la fête de la nativité du Christ, les enfants en situation de handicap du centre de rééducation « Mot à mot », situé dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise, ont reçu samedi, la visite d’un père noël particulier. Dans son traîneau, de nombreux cadeaux et un repas préparé avec soin par les chrétiens de l’église Impact centre chrétien (ICC).

Les enfants en situation de handicap précisément les trisomiques, les autistes, les déficients auditifs présentant des troubles du langage et des troubles du comportement ont particulièrement eu le sourire samedi dernier. La délégation de l’ICC était constituée de d’enfants de la même tranche d’âge que ceux du centre de rééducation Mot à mot.

Le père noël avec les enfants du centre

La prière, les chants de louanges et le partage des cadeaux de la part des enfants de l’Église Impact centre chrétien ont été des moments très mémorables pour les pensionnaires de Mot à mot. Ils ont manifesté leur amour par ce partage vis-à-vis de ces enfants en situation de handicap souvent rejetés.

« Le travail fournit par ces experts a pour résultats l’insertion de ces enfants dans les écoles ordinaires comme c’est le cas de l’école Saint Monique de Sotega » a déclaré Juvénal Meto’o, éducateur spécialisé dans son allocution de circonstance.

Le centre de rééducation Mot à mot fondé en 1993 par Monique Mozogo prend en charge des enfants en handicap ayant entre 3 ans et 15 ans. Cette prise en charge se fait en trois pans : la prise en charge en orthophonie, la prise en charge en pédagogie et la prise en charge en éducation spécialisée.

« Les enfants handicapés se sentent parfois rejetés et non aimés. Aimez-nous et protégez-nous », a déclaré une porte-parole des enfants du centre Mot à mot au cours de cette cérémonie festive. Cet appel est un cri d’alarme pour ces enfants qui ont besoin de plus d’amour et d’attention de la part des parents, de la société, de l’État voire des bailleurs de fonds. La fête s’est terminée en beauté par une prière.