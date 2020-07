Quand la réalité dépasse la fiction. Le ministère gabonais des Eaux et forets dirigé par le franco-britannique Lee White a du fil à retordre ces derniers jours. Selon une note officielle dont s’est procurée la rédaction d’Info241, il y régnerait « ces derniers temps » des actes de sorcellerie commis par ses agents pour ensorceler ou s’attirer des promotions. Une situation prégnante telle que le secrétaire général dudit ministère a du faire hier, un rappel à l’ordre à ces agents « sorciers ».

Le Gabon continue d’avoir ses traditions bien encrées sauf quand elles se lient à la « sorcellerie ». C’est du moins le sens d’une note à l’attention de l’ensemble du personnel du ministère des Eaux, des forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres daté de ce mardi. Par la voix de son secrétaire général, Michel Ngueba Koumba, le ministère lance clairement un appel au « ressaisissement » les auteurs de telles pratiques.

La note dissuasive du SG du ministère

« Il m’a été donné de constater, avec beaucoup de stupéfaction, que certains agents s’illustrent ces derniers temps, par des pratiques fétichistes et malsaines à travers le dépôt des reliques divers, notamment des traces de sang sur les marches d’escaliers, des oiseaux morts et des tas de feuilles qui jonchent la devanture de certains bureaux et des entrées principales du Ministère », déplore Michel Ngueba Koumba dans sa note à l’endroit du personnel des Eaux et Forets.

Avant d’ajouter : « Ces pratiques moyenâgeuses, loin d’élever les auteurs, sont de nature à ternir la bonne image de notre administration ». Pour le premier responsable administratif du ministère « en temps moderne et dans un monde concurrentiel en pleine mutation, les promotions aux fonctions de responsabilités dans les hautes sphères de l’Etat doivent se faire sur la base des critères pertinents qui fondent l’éthique et la bonne gouvernance et non sur la pratique de la sorcellerie ».

Comptant certainement ramener à la raison les agents « sorciers », Michel Ngueba Koumba martèle que « ces agissements, qui portent atteinte à l’intégrité physique ou morale des agents et à créer la psychose, sont passibles de poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur ». Et de les exhorter sans délai « à mettre un terme à ces pratiques ». Appelant « au ressaisissement », le secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts rappelle tout de même que « Des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables de ces actes ».