Déraillement à Ndjolé : SETRAG active un plan d’urgence... vivement critiqué par les usagers

Un incident ferroviaire s’est produit ce mercredi 14 mai aux premières heures de la matinée sur le Transgabonais. Dans un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) informe qu’un train transportant du minerai a déraillé aux alentours de 5h00 au point kilométrique 159+700, entre les gares d’Abanga et de Ndjolé dans le Moyen-Ogooué. Le déraillement, qui a impliqué 18 wagons sortis des rails, a causé d’importants dégâts matériels sur environ 150 mètres de voie ferrée. Aucun blessé n’est à déplorer.

Face à cet incident, la SETRAG a annoncé le déploiement de ses équipes techniques et la mise en place d’un dispositif d’urgence pour limiter les désagréments pour les voyageurs. Le train Omnibus n°230, en provenance de Franceville, terminera exceptionnellement sa course à la gare de Ndjolé. Un service de navettes par bus a été prévu pour assurer la liaison jusqu’à Owendo. Une assistance médicale ainsi qu’une cellule logistique pour la distribution de nourriture et d’eau ont également été mobilisées.

Une autre vue des passagers sinistrés

Mais ce plan d’urgence est vivement contesté sur le terrain. De nombreux internautes ont dénoncé la gestion chaotique de la situation par SETRAG. Selon plusieurs témoignages, les usagers informés dès 7h du matin ont été laissés sans solution concrète pendant des heures, exposés à l’attente et à l’incertitude. Aucun bus n’aurait été déployé à temps depuis Libreville pour anticiper la prise en charge.

Pire encore, l’attitude du personnel sur place est pointée du doigt : manque de professionnalisme, absence de communication claire et comportements perçus comme hostiles. « Demander un simple renseignement donne l’impression qu’on déclenche une bagarre », déplore un passager. Pendant ce temps, un autre train continuait d’approcher la zone sans coordination apparente, ajoutant à la confusion générale. Résultat : fatigue, retards et programmes ruinés pour de nombreux usagers.