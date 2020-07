Dépistage du Covid-19 : Si vous avez 20 000 FCFA au Gabon, on vous testera en VIP !

La crise de coronavirus au Gabon continue de creuser les écarts entre riches et pauvres. Alors que le test de dépistage est gratuit dans l’ensemble du pays, les autorités sanitaires ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour n’avoir pas à subir des files d’attente, le Copil Coronavirus vous propose de débourser 20 000 FCFA pour passer VIP et être reçu en priorité au laboratoire éphémère Paul Gahouma, installé dans un gymnase du Palais des sports de Libreville.

Plutôt que de réfléchir sur comment améliorer la qualité de ses services, les autorités gabonaises ont décidé de différencier les candidats au dépistage massif de la capitale gabonaise, principal foyer de l’épidémie. Au laboratoire Gahouma de Libreville, censé réaliser 10 000 tests par jour, vous pourrez pour 20 000 FCFA vous éviter de faire des queues interminables et de nombreuses heures d’attente. Un service VIP dont se vante même les responsables du Copil Coronavirus lors de leur dernière conférence de presse.

Une vue du laboratoire improvisé de ce gymnase

« Nous avons au niveau du laboratoire Pr. Daniel Gahouma un site de prélèvements et certaines personnes dans notre pays ont voulu qu’on mette en place un service personnalisé VIP. Et ce service effectivement c’est 20 000 F », a indiqué vendredi Guy Patrick Obiang Ndong, le porte-parole du Copil Coronavirus et secrétaire général du ministère de la Santé. C’est donc "certaines personnes dans notre pays", certainement plus fortunées, qui ont appelé à la mise en place de ce service VIP.

Une caricature de Pahé sur ce nouveau service VIP

« Il faut préciser ici que ce n’est pas le test qui est à 20 000 F. C’est le service VIP qui est facturé à 20 000 F. Et donc, toutes les personnes qui ne veulent pas faire la queue et attendre deux ou 3 heures avant d’avoir leurs résultats, s’inscrivent sur la liste VIP et paient le montant indiqué », a tenté de justifier le responsable adjoint du comité technique du Copil Coronavirus.

Une belle manière de catégoriser le traitement dans le service public. Celui-ci reste lié à la puissance de votre portefeuille. Si vous est capable de dépenser plus en ces temps de crise, vous pourrez ainsi jouir de plusieurs avantages que n’a le reste de la population moins favorisée. C’est bien là, la réalité visible de l’application de la politique d’égalité de chances prônée à cor et cri par Ali Bongo !