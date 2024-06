Dépigmentation de la peau : les commerçants du Gabon sensibilisés aux dangers du mercure

Une campagne de sensibilisation met en lumière les dangers de la dépigmentation volontaire de la peau, une pratique répandue parmi les hommes et les femmes originaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. C’est dans ce contexte que s’est tenu ce mercredi, dans la capitale économique gabonaise, un atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation interdisant les produits cosmétiques contenant du mercure.

Les commerçants de Port-Gentil ont été sensibilisés, ce 12 juin, sur les méfaits des produits décapants. L’ouverture de cet atelier provincial s’inscrit dans le cadre de la convention de Minamata, un accord international juridiquement contraignant pour le mercure, auquel le Gabon a adhéré depuis le 24 septembre 2014. « Ce projet vise à renforcer la réglementation nationale sur les cosmétiques éclaircissants pour la peau, et à sensibiliser les populations sur les effets nuisibles sur la santé et l’environnement », a déclaré la préfète du département de Bendjé, Marie Eugénie Caroline Kamara.

Une vue du public présent à cet atelier

Cet atelier a permis d’analyser les risques liés aux produits de substitution et de déterminer les domaines nécessitant des efforts supplémentaires conformément à la convention de Minamata. « Il vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure, ainsi que des composés du mercure », a ajouté la préfète.

Appuyée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette initiative s’aligne sur la résolution WHA67.11(2014) de la 67ème assemblée mondiale de la santé, qui invite les pays membres, dont le Gabon, à identifier les mesures à prendre pour la mise en œuvre de cette convention dans le secteur de la santé. Le blanchiment volontaire de la peau est un problème de santé mondiale aux conséquences graves, encore toléré par certains gouvernements en raison de l’impact économique du commerce de ces produits. « C’est dans cette dynamique que le ministère de la Santé a pris, en novembre dernier, des textes réglementaires afin de mettre un terme à la fabrication, à l’importation et à l’exportation des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure et d’autres substances dangereuses », a-t-elle précisé.

Photo de famille des participants

Phénomène de société banalisé dans certaines cultures, la dépigmentation de la peau est pourtant très dangereuse pour la santé. L’OMS, consciente du manque d’information parmi les utilisateurs sur les dangers de ces produits, organise des ateliers de sensibilisation pour renforcer l’éducation de la population et appliquer des lois adaptées pour protéger les citoyens. « Pour leur meilleure application, des ateliers de vulgarisation et de sensibilisation sont organisés à travers le pays à l’endroit des administrations locales, des opérateurs économiques concernés et des populations », a informé la préfète.

Le phénomène de dépigmentation, bien que populaire en Afrique centrale, pose de sérieux risques pour la santé, en particulier chez les jeunes. « Compte tenu de l’engagement du Gabon dans la protection de la santé et de l’environnement, trois pays ont été choisis à Genève pour définir les raisons qui poussent les populations à se dépigmenter la peau. On s’est dit que si on fait ce projet au Gabon, il va nous fournir de bons résultats », a déclaré le représentant de l’OMS au Gabon, Dr. Indua Aboubacar.