Denis Bouanga consolide la victoire de Saint-Etienne face à l’Olympique de Marseille

L’attaquant international gabonais Denis Bouanga a livré hier soir un match mémorable en déplacement à Marseille pour la confrontation de Ligue 1 française entre Saint-Etienne et à l’Olympique de Marseille. Dans un stade du Vélodrome vide, le Gabonais a inscrit le second but de la rencontre à la 75e minute. Score final 2-0 pour Saint-Etienne.

Le résumé de la rencontre d’hier

Une performance de bonne augure pour les Verts et pour Les Panthères du Gabon qui pourront compter sur la bonne forme de Denis Bouanga pour la double confrontation contre le Bénin (en octobre) et la Gambie (en novembre).