Délestages à Port-Gentil : La colère des clients de la SEEG face aux coupures inopinées d’électricité

Depuis une semaine, aucun quartier de la commune de Port-Gentil n’est épargné par des coupures d’électricité pouvant durer plus de 6 heures. Une situation qui cause de nombreux désagréments.

Malgré plusieurs projets de construction de barrages hydroélectriques, dont certains sont déjà opérationnels, les Gabonais subissent toujours ces interruptions de service. La situation s’est aggravée depuis plusieurs mois dans plusieurs régions du pays, notamment à Port-Gentil. « Cela fait maintenant une semaine. Au début, la SEEG coupait pour quelques minutes, mais ça revenait vite. Désormais, chaque quartier peut rester six heures sans courant. Hier, à Badamier, l’électricité a été coupée à 8h et rétablie à 19h. Je n’ai même pas pu suivre le match des Panthères », déplore Ferdinand Nkoghé.

La bougie devenue le seul rempart des familles

Malgré les chantiers hydroélectriques, les habitants sont plongés dans le noir, particulièrement dans les grandes villes comme Libreville, Lambaréné, Mouila, et surtout Port-Gentil, où les plaintes ne cessent d’augmenter. « Nos enfants ont besoin d’électricité pour étudier dans de bonnes conditions. J’ai déjà perdu un congélateur et un ventilateur à cause des coupures. Porter des vêtements froissés pendant une semaine, est-ce normal ? » s’interroge Étienne Boutamba.

La situation, qualifiée de "retour aux vieilles habitudes", s’est intensifiée avec la rentrée scolaire. De Badamier à Sans-manguier, Matanda, Banco, Boule-Noire et autres quartiers, les coupures sont devenues quotidiennes, surtout en cette période de chaleur. « J’ai un nouveau-né qui souffre de la chaleur la nuit comme le jour. Si le courant est coupé pendant des heures, comment faire ? La nourriture se gâte, même le pain ne peut être conservé », ajoute Lucienne Maviogha.

Plus de 20 000 foyers sont touchés, tout comme certaines structures sanitaires, administrations, magasins et écoles. L’impact est lourd sur les ménages, qui ne peuvent plus conserver leurs provisions, sans compter les appareils électroménagers endommagés. « Je viens d’emménager, et mon écran plasma est déjà grillé. C’est difficile de dormir sans lumière, sans climatisation et avec un téléphone déchargé. C’est insupportable », critique Orchidée Claire Bouanga.

Bien que la SEEG communique régulièrement sur les coupures programmées, ces informations n’atteignent pas toujours la population, et le programme de délestage est souvent imprévisible. Malgré les espoirs suscités par l’arrivée de Jean Liévin Idoundou Manfoumbi à la tête de la SEEG, les habitants de Port-Gentil ne voient pas encore le bout du tunnel.