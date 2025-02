Délestages à Libreville : Un feu évité de justesse par des riverains à Plein Ciel

Les coupures intempestives de courant dans le Grand Libreville, causées par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) depuis septembre dernier, continuent d’avoir des conséquences dramatiques. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie a failli se déclarer au quartier Plein Ciel, Porte Rouge, en raison d’une coupure suivie d’une brusque montée de tension électrique.

Un feu évité grâce à la vigilance des riverains

Selon les témoins, la coupure de courant avait duré plus de cinq heures. Lorsque l’électricité est revenue, un court-circuit s’est produit, provoquant des étincelles et un début d’incendie sur les câbles électriques. C’est un passant qui a remarqué les flammes et donné l’alerte, permettant aux riverains d’intervenir rapidement pour éteindre le feu avant qu’il ne se propage aux habitations.

Une vue des dégâts causés à une habitation

« Nous avons été réveillés en sursaut par les cris d’alerte. Tout le monde est sorti paniqué, mais heureusement, nous avons pu maîtriser les flammes à temps », témoigne à Info241 un habitant du quartier.

Une situation qui inquiète la population

Les habitants du Grand Libreville sont de plus en plus exaspérés par ces délestages incessants. Ces coupures, qui surviennent plusieurs fois par jour et durent parfois des heures, endommagent les équipements électriques et augmentent les risques d’incendie. Beaucoup dénoncent un abandon de la part des autorités et réclament des mesures urgentes pour améliorer la distribution d’électricité.

Des promesses gouvernementales pour une amélioration

Face à la grogne populaire, le ministre de l’Énergie, Séraphin Akure Davain, a assuré que des solutions à court, moyen et long terme sont en préparation. Il a évoqué la mise en place d’un plan d’urgence pour stabiliser l’approvisionnement en électricité et la modernisation des infrastructures de distribution.

Le toit a failli partir en fumée

Cependant, ces promesses peinent à rassurer une population qui subit quotidiennement ces délestages. En attendant des actions concrètes, les habitants de Libreville restent livrés à eux-mêmes, redoutant qu’un autre incident ne tourne cette fois-ci au drame.