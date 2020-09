Coronavirus : l’Europe doit se préparer à une hausse de la mortalité, prévient l’OMS

Le directeur de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge, a mis en garde hier le vieux continent sur le fait que les mois d’octobre et de novembre devraient être “plus durs” que la période actuelle. En Europe, le nombre de décès quotidiens est resté au niveau observé depuis début juin, autour de 400 à 500 par mois.

Le responsable onusien a estimé que la situation devrait désormais appeler une réponse ciblée et non plus des confinements généralisés. « Cela va devenir plus dur » : l’Organisation mondiale de la santé s’attend à une remontée du nombre des morts de la COVID-19 en Europe en octobre et en novembre, a averti le directeur de sa branche européenne, qui réunit lundi et mardi sa cinquantaine d’États membres.

« J’entends tout le temps : “le vaccin va être la fin de l’épidémie”. Bien sûr que non ! », s’est exclamé Hans Kluge. Selon l’OMS, un nouveau record a été atteint dimanche, avec presque 308 000 cas confirmés en un seul jour.