De retour au Gabon, Ali Bongo reçoit de son épouse un rapport sur les inégalités hommes-femmes

Absent du Gabon depuis au moins 3 semaines, Ali Bongo aurait regagné le Gabon ce lundi tard dans la nuit. Sitôt arrivé de son séjour londonien, Ali Bongo a reçu ce mercredi des mains de son épouse Sylvia Bongo, un rapport officiel portant sur la réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon. Ledit rapport comporte 33 propositions opératoires qu’Ali Bongo a promis à sa femme la mise en œuvre via son gouvernement.

Le Gabon pourrait bientôt en finir avec les inégalités entre les hommes-femmes. C’est en tout cas le vœux pieu poursuivi par la fondation de la femme d’Ali Bongo, Sylvia Bongo pour la famille, qui via un rapport remis aujourd’hui à son époux. La cérémonie de remise de ce rapport baptisé « Stratégie de réduction des inégalités femmes hommes au Gabon » a eu pour cadre le palais présidentiel de Libreville, qui a retrouvé son locataire revenu d’un séjour en Angleterre.

Ali Bongo recevant le rapport des mains de son épouse

« Un rapport m’a été remis ce jour à ce sujet sous l’égide de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille. Les 33 propositions, concrètes et opératoires, qu’il formule permettront de rendre effective dans notre pays l’égalité entre toutes et tous », a indiqué Ali Bongo au cours de cette cérémonie présidentielle. Le rapport en mains, Ali Bongo s’est dit s’en remettre au gouvernement dirigé par une femme, Rose Christiane Ossouka Raponda pour le mettre en pratique.

« Je demande, par conséquent, au premier ministre et au gouvernement de faire le nécessaire, avec obligation de résultats, pour retranscrire ces propositions en droit et les rendre applicables dans les faits », a-t-il déclaré à l’endroit de son gouvernement. Espérons tout simplement que les actes suivent ces nombreux rapports remis entre les mains des autorités et dont la mise en musique se fait toujours attendre.