De nouveaux leaders musulmans installés à Port-Gentil après plusieurs mois de crise

Mohammed Avissa et Jean Fidèle Otandault ont été installés le week-end dernier respectivement en qualité de grand imam de Port-Gentil et représentant du chef de la communauté musulmane dans la province de l’Ogooué-Maritime. Leur mission consiste à asseoir la vision des nouvelles autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) et à rassembler afin que la paix règne.

Jusque-là imam de Lambaréné, Mohammed Avissa a été officiellement fait grand imam de la grande mosquée de Port-Gentil le dimanche 7 juillet. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de nombreux fidèles venus assister à l’événement. Jean Fidèle Otandault a également été installé dans ses fonctions de représentant du chef de la communauté islamique du Gabon. « Nous portons un message de paix, d’ouverture et de tolérance parce que l’islam est une religion de paix. Il faut tenir compte de la pluralité de la communauté afin que les fidèles puissent bien pratiquer la religion », a déclaré Ali Reynald Radjoumba, le représentant du chef de la communauté musulmane.

Cette intronisation marque une nouvelle étape dans la résolution de la crise qui secouait la communauté musulmane de Port-Gentil depuis quelques mois. En présence de nombreux fidèles musulmans, des membres de la communauté, des opérateurs économiques et des autorités administratives, cette nouvelle équipe devra désormais appliquer les recommandations du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Lecture du Coran, prières, bénédictions et cérémonial d’installation ont marqué cette journée. « Avec l’aide de Dieu, mon projet sera axé sur l’éducation et le social. Je compte vraiment mettre cela en place pour aider la communauté », a conclu le grand imam de Port-Gentil, Mohammed Avissa.