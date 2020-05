Confinement de Libreville : de nombreuses familles coincées à l’intérieur du pays

Avec l’entrée en vigueur du confinement de Libreville et ses environs le 9 avril, ce sont plusieurs familles Librevilloises qui se sont retrouvées coincées à l’intérieur du pays. En « vacances forcées », plusieurs d’entre eux ont fait les frais de la mauvaise qualité des routes et de la saison actuelle des pluies, relate un correspondant de la rédaction d’Info241 à Makokou.

Un confinement de la capitale qui est loin de faire leur bonheur surtout pour ceux se trouvant dans des villages où tout ou presque manque. Le second problème est l’absence de véhicules de société de transports permettant de rallier la capitale en raison des mesures gouvernementales. Cet éloignement de certains de leur lieu de travail ne va pas sans poser des problèmes structurels et familiaux.

Vivement donc la reprise normale du trafic et de l’activité car beaucoup de ces personnes n’hésitent plus à se « débrouiller » pour quitter ces vacances forcées. A leur risque et péril tout de même, vu que malgré l’assouplissement du confinement de total à partiel, le Grand Libreville reste fermé aux voyageurs. Seuls les marchandises et les camions d’approvisionnement alimentaire peuvent y entrer et ressortir.