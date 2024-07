Dans une colère noire, un gabonais de 19 ans tente de bruler sa copine de 16 ans et finit en prison !

La jalousie et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont très mauvaises conseillères. Un jeune gabonais de 19 ans vient de l’apprendre à ses dépens lui qui séjourne depuis ce 24 juillet dans les geôles de la prison centrale de Port-Gentil. Son crime : avoir ébouillanté sa petite amie tout juste âgée de 16 ans, par ailleurs mère d’un enfant issu de cette idylle à haut risque.

Étienne Prince Lorlane Oyone, jeune Gabonais sans emploi et apparemment sans grande maîtrise de ses émotions, se retrouve face à un avenir assez... brûlant. Accusé de coups et blessures volontaires sur sa petite amie de 16 ans, ce Roméo des temps modernes a choisi une méthode peu conventionnelle pour exprimer sa colère : l’eau bouillante. Un acte digne d’un feuilleton dramatique, mais qui a de bien réelles conséquences judiciaires.

Une dispute qui vire à l’eau bouillante

Selon plusieurs sources, tout commence le 22 juillet dernier dans le quartier Masuku de la capitale économique gabonaise, où Étienne et ses amis décident de se lancer dans une soirée d’excès, mêlant alcool et stupéfiants de type kobolos. Dans un état second, notre protagoniste se rend chez sa petite amie pour une discussion qui, spoiler alert, ne finira pas en conte de fées.

La prison de Port-Gentil où séjourne l’amant colérique

Au cours de cette conversation houleuse, centrée sur des sujets aussi légers que la reconnaissance de leur enfant et un téléphone portable brisé par jalousie, la tension monte. La jeune fille, apparemment adepte des réparties cinglantes, répond à chaque pique de son compagnon. Étienne, agacé par ces réponses, atteint son point de rupture lorsqu’elle évoque la garde de leur enfant.

Manque de maitrise de soi

Dans une démonstration de maîtrise de soi digne d’un volcan en éruption, Étienne saisit une marmite d’eau bouillante, une arme du quotidien que même MacGyver n’aurait pas envisagée, et en renverse le contenu sur sa petite amie. Heureusement, l’enfant est épargné par ce geste aussi stupide que dangereux.

La victime, brûlée mais non brisée, se précipite chez sa mère pour demander de l’aide. Transportée d’urgence au Centre Hospitalier Régional de Port-Gentil, elle échappe de justesse à des conséquences plus graves. Quant à Étienne, après avoir reconnu les faits, il se confond en excuses devant sa petite amie et sa belle-famille, tout en révélant au passage que des substances illicites circulent régulièrement dans son quartier.

Case judiciaire

Placé sous mandat de dépôt au pénitencier de Port-Gentil du Château, Étienne risque non seulement plusieurs années de prison mais aussi une amende de près de 2 millions de francs. Un avenir bien sombre pour un jeune homme dont la maîtrise de la colère est visiblement aussi faible que son jugement.

Conclusion

Si cette histoire nous apprend quelque chose, c’est bien l’importance de la gestion des émotions et de la responsabilité personnelle. Étienne Prince Lorlane Oyone nous offre ici une démonstration claire de ce qu’il ne faut absolument pas faire dans une relation amoureuse, ou dans la vie en général. En espérant que cette leçon lui serve pour ses futures aventures, si jamais il en sort un jour.