Crédits EDAN gratuits : plusieurs clients écartés de la seconde phase de distribution !

Annoncée à grande trombe pour ce lundi 25 mai, la reprise de la fourniture gratuite d’eau et d’électricité s’est faite non sans couac. Alors que le mois dernier, l’opération de gratuité d’électricité promise par Ali Bongo concernait les clients de 1 kilowatts (kW), 2kW, 3kW et 6kW, cette seconde phase exclue une certaine catégorie de compteurs notamment ceux de 6 kilowatts.

Une capture d’écran des catégories de clients concernés par cette seconde phase

Comme si cela ne suffisait pas, certains abonnés ayant des compteurs de 3 kilowatts se voient refuser cette fourniture pour des raisons non déterminées. Pour rappel, cette mesure de gratuité réduite à 258 000 clients en électricité et 158 000 clients pour l’eau semble une fois être réduite à peu de clients si durement frappé par l’arrêt des activités économiques dans plusieurs secteurs.

Ces chiffres vont-ils toujours être glanés pour les imputations budgétaires alors que plusieurs abonnés se voient exclus de la mesure de gratuité promises par ALi Bongo et le gouvernement gabonais pour faire face au coronavirus et ses contraintes ?