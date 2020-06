Covid-19 : le mécontentement des volontaires de la Banque alimentaire du Gabon

Rien ne va plus entre les volontaires ayant prêté main forte à la Banque alimentaire et les autorités de tutelles. Dans une lettre ouverte parvenue à la rédaction d’Info241, ceux-ci s’insurgent contre le peu d’intérêt et le manque de rétribution dont ils sont victimes du gouvernement après avoir été durant près de deux mois les acteurs de la distribution de kits alimentaires et de bons d’achat aux populations. Ceci, dans le cadre des activités de la Banque alimentaire mise en place par Ali Bongo en guise de mesures d’accompagnement face à la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement et son ministère des Solidarités nationales auraient-ils oublié de bien traiter les volontaires de la Banque alimentaire ? La question mérite aujourd’hui d’être posée devant le contentement de ceux-ci après avoir été les artisans de la distribution de vivres et de bons d’achats des autorités. Dans une lettre ouverte que nous publions in extenso, ces volontaires crient à l’aide et souhaitent être entendu des plus hautes autorités quant à des éventuels per diem.

Voici l’intégralité de leur lettre ouverte :