Covid-19 : Ali Bongo promet de nouvelles décisions qui perturberont la vie des Gabonais

Le Gabon se dirige inexorablement vers un durcissement plus strict de ses mesures contre la pandémie de coronavirus et la seconde vague qui sévit dans le pays. S’adressant ce jeudi soir aux Gabonais, Ali Bongo a rappelé la nécessité de porter un masque et de respecter des gestes barrières face à la forte hausse de cas Covid-19 et l’absence de plan de vaccination. Une adresse à la nation qui sonne comme un prélude aux nouvelles mesures gouvernementales qui seront annoncées ce vendredi après-midi.

Des mesures sanitaires plus contraignantes devraient être annoncées dans les prochaines heures par le gouvernement gabonais. C’est cette expectative qu’a fait plané jeudi soir Ali Bongo dans une adresse surprise à la nation consacrée à la seconde vague de la pandémie de coronavirus dans le pays. S’il s’est vanté de la qualité des plateaux techniques et de la prise en charge des patients Covid-19 dans le pays, il n’a cependant pas manqué de donner l’alerte.

Le gouvernement annonce pour ce vendredi après-midi, lesdites décisions

« Plus que jamais, il est nécessaire de porter un masque et de respecter la distanciation physique comme l’ensemble des gestes barrières. Face au virus, ils sont les meilleurs remparts. Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons cette bataille », a indiqué Ali Bongo lors de sa brève adresse à la nation. Non sans annoncer la couleur des futures mesures du gouvernement Ossouka Raponda contre le virus en fort regain.

« Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d’être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes », a-t-il tranché. « Mais elles sont faites pour vous protéger, vous et vos proches. Et accélérer le retour à une vie normale, ce qui est et demeure notre vœu le plus cher », a conclu Ali Bongo. La porte ouverte aux mesures plus drastiques est ainsi grandement ouverte !