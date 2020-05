Covid-19 : 1,3 milliard du groupe Sanlam pour lutter contre la pandémie en Afrique

Le groupe panafricain de services financiers Sanlam n’est pas en reste dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Selon un communiqué du groupe parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241, via sa filiale Sanlam Emerging Markets (SEM), l’entreprise a fait un don de près de 2,3 millions de dollars (45 millions de rands) soit 1,378 milliard de FCFA pour soutenir diverses initiatives de lutte contre la pandémie en Afrique et dans d’autres territoires de présence de SEM. Ce don s’ajoute à la contribution apportée par certaines filiales de Sanlam, dans leurs pays respectifs.

En Afrique, plus de 35 000 cas d’infection au Coronavirus ont été rapportés alors que le nombre de décès liés au COVID-19 dépasse les 1500. Les fonds ainsi alloués par Sanlam visent à soutenir les efforts pour « aplatir la courbe » et appuyer diverses initiatives de lutte contre la propagation et l’impact du virus. Ces fonds seront destinés à l’achat d’équipements de protection individuelle (EPI), la distribution d’aide alimentaire, la contribution aux fonds nationaux de solidarité et l’assistance aux écoles dans le déploiement du e-learning.

Heinie Werth, CEO de SEM

Heinie Werth, CEO de SEM, indique à cet effet que chacun des 32 pays africains bénéficiera, à l’instar d’autres territoires de présence de Sanlam dont le Gabon, des fonds mis à la disposition des filiales locales du Groupe pour soutenir les initiatives de lutte contre le Coronavirus. « Nous sommes convaincus que cet effort contribuera non seulement à freiner la propagation de la pandémie, mais également à assurer un avenir durable à toutes nos communautés à travers le continent. En outre, nos filiales opérant dans ces pays peuvent apporter leur propre contribution en allouant des fonds supplémentaires aux efforts de lutte contre le Coronavirus ».

Avant d’ajouter que "l’ampleur et l’impact de cette pandémie sur les populations et les économies africaines peuvent être désastreux. Mais si nous agissons de manière solidaire et collective, nous pouvons contribuer aux efforts menés pour atténuer l’impact du COVID-19".

« En tant que leader panafricain des services financiers, riche de son histoire, engagé à ‘’bien faire tout en faisant du bien’’ et en tant qu’entreprise citoyenne, nous prenons d’emblée la responsabilité de soutenir les pays dans lesquels nous opérons pour lutter contre le COVID-19. Car les moments d’incertitude sans précédent que nous vivons actuellement nécessitent d’agir pour contenir l’impact de ce fléau. Nous sommes aujourd’hui convaincus que notre contribution, ainsi que celles d’entreprises et de donateurs partageant les mêmes idées, participeront fortement à aplanir la courbe de ce virus en Afrique et ailleurs », a-t-il déclaré.

Rappelons que le groupe fondé en 1918 en tant que compagnie d’Assurance-Vie, Sanlam a évolué pour devenir l’un des plus grands groupe de services financiers non-bancaires en Afrique, grâce à sa stratégie de diversification.