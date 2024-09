Coup de Libération : Un an après, Daniel Mengara accuse Oligui de trahir les aspirations du peuple gabonais

Un an après le coup d’État militaire qui a renversé le régime d’Ali Bongo, Daniel Mengara, opposant politique de longue date et fondateur du Congrès des citoyens libres, a exprimé vendredi sa déception face à la situation politique actuelle au Gabon. Dans une interview accordée à Africa Radio, Mengara n’a pas mâché ses mots, accusant la junte dirigée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema de trahir les aspirations du peuple gabonais.

Tout d’abord pour Mengara, les événements récents à Port-Gentil, où des violences ont éclaté et une trentaine de jeunes ont été interpellés, sont révélateurs d’une situation sociale et économique profondément dégradée. « Il y a une certaine ironie dans cette situation », a-t-il déclaré. « Nous sommes censés être en pleine transition militaire, ce qui implique des mécanismes de sécurité pour protéger la population. Or, l’incapacité des militaires à répondre à ces troubles montre une défaillance évidente ».

Pics en règle

Mengara a également dénoncé la pauvreté persistante qui, selon lui, alimente le vandalisme et la criminalité chez les jeunes gabonais. « Le Gabon a été géré comme une industrie familiale par la famille Bongo pendant 56 ans, menant à une paupérisation extrême qui favorise ce genre de violences », a-t-il affirmé.

Un an après le coup d’État, Mengara se dit extrêmement déçu par la tournure des événements. Il accuse le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) d’avoir trahi les promesses faites lors de la prise de pouvoir. « Le général Oligui avait promis de rendre le pouvoir aux civils et d’organiser des élections. Aujourd’hui, il semble que le CTRI se transforme en parti politique, avec le général lui-même potentiellement candidat à la prochaine élection. C’est une trahison des aspirations du peuple gabonais », a-t-il déploré.

Voix dissonantes avalées par le CTRI

Mengara a également critiqué le dialogue national organisé par la junte, le qualifiant de « mascarade » qui n’a pas adressé les problèmes fondamentaux du pays. « Ce dialogue n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi rien n’a fonctionné pendant les 56 ans de règne des Bongo », a-t-il ajouté, tout en dénonçant l’absence d’une réelle opposition politique libre. « Aujourd’hui, l’opposition a été avalée par le système. Ceux qui critiquaient autrefois le régime Bongo se sont tus, intégrés dans le CTRI, sans possibilité de s’exprimer librement. »

Se positionnant comme l’un des principaux opposants à la transition actuelle, Daniel Mengara a réaffirmé sa candidature à l’élection présidentielle prévue en août prochain. « Nous sommes les premiers à avoir annoncé notre candidature, et nous pensons que, compte tenu de la situation politique actuelle, nous avons le leadership de l’opposition », a-t-il affirmé.

Alternative politique aux militaires

Mengara, qui a passé 26 ans en exil aux États-Unis, estime que son absence prolongée ne constitue pas un handicap pour briguer la présidence. « Je suis un homme nouveau, avec un esprit nouveau, qui peut moderniser notre pays et répondre aux aspirations du peuple gabonais », a-t-il conclu.

Alors que le Gabon traverse une période d’incertitude politique, les critiques de Daniel Mengara mettent en lumière les défis auxquels le pays est confronté, un an après la chute d’Ali Bongo Ondimba. Reste à voir si sa vision d’une nouvelle ère pour le Gabon saura convaincre les électeurs lors des prochaines élections.