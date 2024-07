Côte d’Ivoire : Premier pays d’accueil des migrants en Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire est le pays qui héberge le plus grand nombre d’immigrés en Afrique de l’Ouest, selon Hamed Tiécoura, expert au bureau national de la veille prospective de Côte d’Ivoire. Citant les données de 2020 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il a révélé que 56 % des immigrants viennent du Burkina Faso, 19,8 % du Mali, 5,8 % de la Guinée et 2,7 % du Bénin.

Lors d’une rencontre des experts sur la migration à Abidjan, M. Tiécoura a indiqué que plus de 80 000 demandeurs d’asile sont présents sur le territoire ivoirien. Cette forte présence exerce une pression sur les infrastructures et pose des défis en matière de sécurisation des frontières, de terrorisme, de gestion des réfugiés, de gouvernance foncière, d’éducation, de santé, de gestion du secteur informel et d’urbanisation. « La Côte d’Ivoire est sous pression migratoire. C’est l’un des pays d’accueil les plus importants en Afrique après l’Afrique du Sud », a souligné M. Tiécoura.

Francis Djaha, administrateur au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a mis en avant les dispositifs mis en place par la Côte d’Ivoire pour accompagner les demandeurs d’asile. Germain Akpo Yao, membre du Conseil national de sécurité (CNS), a ajouté que l’État ivoirien a pris plusieurs mesures pour gérer le flux des réfugiés, dont la distribution de kits de survie, la construction de deux sites de 2 182 abris en terre battue, des centres de santé, des points d’eau et des installations d’énergie solaire, ainsi que des espaces temporaires d’apprentissage.