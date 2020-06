Coronavirus : vers une reprise du National-Foot au Gabon à la mi-septembre ?

La question a été au cœur d’une réunion tenue vendredi entre les trois entités de gestion du football gabonais : la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), la Ligue nationale de football (Linaf) et l’Association des clubs de première et deuxième divisions. Selon cet énième conciliabule, les National-Foot 1 et 2 pourraient reprendre à la mi-septembre si un déconfinement total survenait d’ici au 10 août.

Cette perspective de reprise semble épouser les recommandations de la commission sanitaire de la Fegafoot dont les conclusions finales sur l’avenir des championnats gabonais de football devraient être connues dans les prochains jours. Une attente qui devrait donc se poursuivre encore cette semaine et les jours suivants. En attendant, l’évolution de la crise nationale sera scrutée pour entrevoir l’avenir.



Les résultats de la 7e journée du National-Foot 1 Rappelons que le Nation-Foot 1 débuté le 25 janvier, s’est arrêté à la 7e journée à l’issue d’une décision des autorités gabonaises prises le 13 mars concernant l’arrêt de toutes les activités sportives et collectives. Dans la poule A, c’est Bouenguidi Sports qui en avait repris la tête, suivi du CF Mounana et de l’US Oyem. La poule B était emmenée par l’AS Mangasport, talonné par l’AS Pélican et l’US Bitam.



Les résultats de la 4e journée du National-Foot 2 Pour le National-Foot 2, la compétition de seconde division de football s’était arrêtée à la 4e journée le 8 mars.