Coronavirus : un bébé de 6 mois parmi les 690 nouveaux cas de Covid-19 au Kenya

Un bébé de six mois fait partie des 690 Kényans testés positifs au Covid-19 ce dimanche, portant le total des cas confirmés dans le pays à 22 053. Le ministère Kényan de la Santé a déclaré dans un communiqué que les cas positifs concernaient 681 Kényans et 9 étrangers.

« Le plus jeune est un nourrisson de 6 mois, tandis que le plus âgé a 83 ans », ont indiqué les autorités sanitaires, ajoutant que les nouveaux cas positifs comprenaient 492 hommes et 198 femmes. Au cours des dernières 24 heures, 5 patients avaient par ailleurs succombé à la maladie portant le total national des décès à 369.

Le pays d’Afrique de l’Est a enregistré 58 patients rétablis du Covid-19, portant le nombre total de guérisons à 8 477 dans le pays. C’est Nairobi et les comtés voisins de Kiambu et de Kajiado qui ont enregistré la majeure partie des infections, qui sont reparties à la hausse depuis la levée des mesures de confinement au mois de juillet.