Coronavirus : les Etats-Unis ont déjà franchi le cap des 50 000 morts de la pandémie

53 789 morts et 939 053 cas samedi soir, l’épidémie de Covid-19 continue de sévir aux États-Unis. Pour tenter de limiter son impact économique, le président américain Donald Trump a signé une loi débloquant près de 500 milliards de dollars (303 225 milliards de FCFA) supplémentaires alors que l’État de Géorgie vient de rouvrir son économie.

Le président américain Donald Trump

Depuis ce vendredi aux États-Unis, le Covid-19 a désormais tué seize fois plus que les attentats terroristes du 11 Septembre et pourrait dépasser le bilan humain de la guerre du Vietnam dès le milieu de la semaine prochaine. Plus de 900 000 personnes ont par ailleurs été testées positives au coronavirus, près d’un tiers des cas sur la planète.

Au-delà de leur santé, le virus a un impact sans précédent sur la vie quotidienne des Américains. Le chômage – un Américain sur six a perdu son emploi depuis le début de la crise sanitaire– atteint des niveaux pas vus depuis la dépression des années trente. Pour soutenir l’économie du pays, Donald Trump a signé vendredi une loi autorisant une aide gouvernementale supplémentaire de 484 milliards de dollars, dont 310 destinées aux PME.