Coronavirus : les États-Unis autorisent le recours à l’antiviral remdesivir

L’Agence américaine du médicament (FDA) a donné son feu vert à l’utilisation de l’antiviral expérimental remdesivir, qui aurait démontré son efficacité dans le traitement du Covid-19. L’autorisation a été délivrée pour des traitements d’urgence, a précisé la FDA.

FDA issues an emergency use authorization (EUA) for the investigational antiviral drug remdesivir for treatment of suspected or laboratory-confirmed #COVID19 in adults and children hospitalized with severe disease : https://t.co/prtFZpR7vW pic.twitter.com/YXOfaWMGNS

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) May 1, 2020