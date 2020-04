Mesures d’accompagnement : le PDG appelle à l’unité « pour le bien-être des populations »

Le balais des conférences de presse des partis politiques en lien avec le Covid-19 s’est poursuivi ce vendredi avec le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir). Le secrétariat exécutif de ce parti a organisé un point de presse afin de marquer sa solidarité face à cette pandémie qui paralyse l’économie mondiale depuis plus de deux mois.

Tout en encourageant les différentes œuvres de solidarité aussi bien au sommet de l’Etat que celles des opérateurs économiques et de certains compatriotes, le conseiller du secrétaire général, porte-parole du parti, David Ella Mintsa a dans ses propos, incité les populations à respecter les mesures barrières et le confinement afin de limiter la propagation du virus au sein de la communauté.

« Le PDG conscient du caractère sans précédent de cette crise sanitaire, encourage le gouvernement à améliorer la stratégie nationale de mise en œuvre » des mesures gouvernementales. Des actes concrets et convaincants sont donc attendus afin que l’ensemble de la population puisse en bénéficier. Au titre des recommandations, il incite à l’amélioration progressive de toutes les mesures gouvernementales prises pour soulager les populations en cette période de crise sanitaire.

L’intégralité de la déclaration du PDG de ce vendredi

Un vibrant hommage à été fait aux différentes personnes qui continuent de tenir les rênes du pays en travaillant au péril de leur vie. "Le PDG adresse, de nouveau, son soutien spontané et réel aux personnels soignants, aux forces de défenses et de sécurité et à toutes celles et ceux, tous secteurs et catégories confondus, qui se dévouent en cette période difficile pour non seulement venir en aide aux autres compatriotes, mais aussi pour assurer le fonctionnement des services essentiels à la vie de la nation", a fait savoir David Ella Mintsa.

Avant de conclure : "L’heure étant à la mobilisation et à l’unité pour le bien-être des populations, il est au plus haut point impérieux de taire toutes les récriminations politiciennes, ainsi que toutes actions malséantes et malveillantes, susceptibles de fragiliser inutilement l’élan de cette mobilisation et de cette unité, seule issue pour permettre à notre pays, le Gabon de mener efficacement la lutte contre le Covid-19 ».