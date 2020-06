Coronavirus : le Gabon allège son couvre-feu et l’interdiction de circulation inter-provinciale

Bonne nouvelle dans le cadre des mesures d’allègement liées à la propagation du coronavirus. Le ministère de l’Intérieur a annoncé l’aménagement de son couvre-feu et la levée de l’interdiction de circulation inter-provinciale. Ainsi le couvre-feu est ramené de 20h à 5h contre 18h à 6h précédemment.

Lire aussi >>> Coronavirus : les 5 mesures d’allègement annoncées par le Premier ministre gabonais

Par contre en dehors de ces heures, il faudra toujours se munir de laisser-passer ou d’autorisation spéciale de circuler. Ces mesures n’entreront en vigueur que ce mercredi matin à 05h00, a précisé le Premier ministre au cours de cette conférence de presse gouvernementale.

Si le gouvernement a annoncé la réouverture des frontières aériennes, celles terrestres et maritimes resteront fermées. Par ailleurs, les cinémas, les musées, les salles de jeu, les lieux de culte,les manifestations culturelles et sportives, les rassemblements de plus de 10 personnes demeureront interdits.