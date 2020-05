Coronavirus : le Gabon reçoit un important don de matériel médical de la Chine

Après le don du milliardaire Jack Ma et de l’OMS, le Gabon a reçu ce vendredi une importante dotation de masques de la Chine pour l’aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. Ce don a été reçu ce vendredi à l’aéroport de Libreville par les responsables du comité de riposte des mains de l’ambassadeur de Chine au Gabon.

Ce don de matériel médical du gouvernement chinois au gouvernement gabonais se compose de 100 000 masques médicaux, 10 000 masques N95, 5 000 combinaisons médicales, 3 000 paires de lunettes de protection, 3 000 paires de gants et 3 000 paires de housses de chaussures.

Une vue du don chinois sur le tarmac de l’aéroport de Libreville

« Le Covid-19 est un ennemi commun de toute l’humanité. Ce dont la communauté internationale a le plus besoin, c’est d’une confiance renforcée, d’efforts concertés et d’une réponse collective par un renforcement de la coopération internationale sur tous les plans et la création d’une forte synergie de manière à gagner ce combat de l’homme contre une maladie infectieuse majeure », a indiqué l’ambassadeur de Chine au Gabon.