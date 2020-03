Coronavirus : le Gabon annonce la fermeture des universités et grandes écoles du pays

Après la découverte d’un premier patient contaminé par lae Covid-19, les autorités gabonaises continuent de tenter de limiter la propagation de la pandémie dans le pays. Ainsi, le ministre de l’Enseignement supérieur Jean de Dieu Moukagni Iwangou a signé ce vendredi un arrêté pour fermer provisoirement tous les établissements supérieurs du pays pour une période de 15 jours à compter de ce lundi 16 mars.

A l’instar de la France qui a décidé hier de fermer crèches, écoles et universités, le Gabon emboîte le pas de l’Hexagone avec une mesure similaire, bien que le niveau de propagation de la pandémie ne soit pas le même. Ce vendredi donc, le ministre gabonais de l’Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, a pris le décret n°000006/MESRSTT/2020 portant fermeture provisoire des établissements d’enseignement supérieur public et privé sur l’étendue du territoire national.

Cet arrêté de 3 articles, précise que tous les établissements supérieurs et privés devront rester fermés sur toute l’étendue du territoire national (art 1). La durée de cette fermeture est de 15 jours, à compter du 16 mars 2020 (art 2). Ainsi, si on s’en tient à cette décision gouvernementale, les facultés et autres grandes écoles du pays seront fermées jusqu’au 30 mars inclus. Une mesure préventive pour tenter de conjurer la propagation de la pandémie Covid-19 dont un premier cas a été officialisé dans le pays jeudi soir.

En Afrique noire, treize pays ont déclaré au moins un cas de Covid-19 mais l’Afrique du Sud reste le pays le plus touché par la pandémie avec 24 cas. Ce vendredi après-midi, l’Afrique subsaharienne dénombre officiellement 170 cas de contaminations par ce virus. Tous les cas déclarés sont tous des patients qui ont récemment voyagé en Europe. Continent qui est devenu le nouvel épicentre de la maladie après la Chine.