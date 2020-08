Coronavirus : le Brésil passe le cap des 100 000 personnes tuées par la Covid-19

Le plus grand pays d’Amérique latine, peuplé de 212 millions d’habitants, est devenu hier le deuxième pays du monde à dépasser les 100 000 morts du coronavirus. Il a également franchi un autre seuil symbolique, celui des 3 millions de personnes contaminées. Face à cette hécatombe, le président brésilien Jair Bolsonaro a dit avoir la « conscience tranquille » malgré les critiques.

Les chiffres officiels (100 477 morts et 3 012 412 cas confirmés de contamination) doivent toutefois être relativisés en raison de l’insuffisance de tests, les spécialistes estimant que le nombre total de personnes infectées pourrait être jusque six fois plus élevé.

Le Brésil déplore 478 morts par million d’habitants, un chiffre équivalent à celui des États-Unis (487), mais inférieur à celui de l’Espagne (609) ou de l’Italie (583). Plus de 1000 décès quotidiens sont recensés en moyenne depuis plusieurs semaines, alors que la pandémie entre dans son sixième mois dans le pays.