Coronavirus : le bilan du Gabon s’établit ce dimanche à 24 cas positifs au Covid-19 !

Cette semaine aura été celle des records de contamination du coronavirus au Gabon. Ce dimanche soir, les autorités sanitaires ont annoncé 3 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui porte à 24, le nombre total de cas recensés. Ces trois nouveaux cas seraient issus de contaminations secondaires, c’est-à-dire celle des personnes contacts de patients déjà identifiés.

Lire aussi >>> Coronavirus au Gabon : plus de 250 prélèvements suspects en cours d’analyse

Les données épidémiologiques du coronavirus ont effectués depuis ce lundi, leur plus forte envolée. Ce dimanche soir, les chiffres annoncés par le porte-parole du comité de riposte à l’épidémie au Gabon font état de 3 nouveaux cas. Il s’agit de contamination de cas contacts placés en quarantaine ces derniers jours.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 3 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 218 474 65 884 252 538 Gabon 24 (+3) 1 1 Afrique 8 795 409 743 Europe 593 353 46 514 97 456 Cameroun 555 9 17 Centrafrique 8 0 0 Congo 45 5 2 Guinée équatoriale 16 0 1 RD Congo 154 18 3 Tchad 9 0 0 France 90 863 7 574 15 574 Etats-Unis 312 481 8 503 15 021 Chine 82 602 3 333 77 207 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Pourtant hier, aucun nouveau cas n’avait été enregistré par les autorités qui étaient en attente de plus de 250 prélèvements effectués sur des personnes potentiellement suspectes. Quelques uns sont donc tombés ce dimanche avec ces 3 nouveaux cas, fortement en hausse depuis le début de la semaine.

Le Gabon avait pourtant clôturé la semaine dernière avec 7 cas positifs au 27 mars. Une donne qui a été bouleversée dès lundi avec 9 nouveaux cas. Mardi, ce sont 2 nouveaux cas qui sont venus compléter le tableau des infections. L’ascension s’est poursuivie jeudi avec 3 nouveaux cas, puis ce dimanche avec le même nombre de cas positifs. Le pays boucle donc la semaine avec 24 cas dont 17 seulement cette semaine.

Avec cette forte hausse, le Gabon reste tout de même le 3e pays le plus touché de l’espace CEMAC. Le Gabon fait mieux que le Cameroun qui totalise plus de 555 cas ou encore le Congo où l’on dénombre 45 cas de contamination. Une hausse qui devrait donc appeler les uns et les autres à respecter scrupuleusement les gestes-barrières édictés par l’OMS pour freiner la propagation de l’épidémie.