Coronavirus : l’Union africaine très intéressée par le remède Covid Organics malgache !

L’Union africaine (UA) a annoncé via un communiqué parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241, être en discussion avec la République de Madagascar autour du Covid Organics. Il s’agira pour l’institution africaine d’obtenir des données techniques concernant la sûreté et l’efficacité du remède à base de plantes, récemment annoncé par Madagascar pour la prévention et le traitement signalés du COVID-19.

À cet égard, la Commissaire aux Affaires sociales de l'UA, Amira ElFadil, a organisé une réunion avec le chargé d'affaires de la République de Madagascar, Eric Randrianantoandro, le 30 avril, au cours de laquelle il a été convenu que l'État membre fournirait à l'Union africaine les informations détaillées nécessaires concernant le remède à base de plantes.

Données mises à jour il y a 9 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 647 615 252 444 1 200 680 Gabon 397 (+30) 6(+1) 93 (+8) Afrique 47 305 1 844 15 788 Europe 1.571.351 145 886 598 148 Cameroun 2 104 56 786 Centrafrique 94 0 0 Congo 236 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 705 30 56 Tchad 117 0 15 France 169 462 25 201 51 371 Etats-Unis 1 212 955 69 925 188 068 Chine 82 881 4 633 77 853 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Une fois les détails fournis, l’Union, par le biais du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), examinera les données scientifiques recueillies jusqu’à présent sur la sûreté et l’efficacité des matières organiques pour le COVID-19. Cet examen sera basé sur les normes techniques et éthiques mondiales pour recueillir les preuves scientifiques nécessaires concernant les performances du tonique. Ces développements font suite à la participation du président malgache Andry Rajoelina, lors d’une réunion par téléconférence du Bureau de la Conférence de l’UA avec les présidents des Communautés économiques régionales (CER) de l’UA, le 29 avril 2020, à laquelle il a participé, en tant que Président du Marché commun de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), et où il a fait une présentation à ses pairs sur le remède à base de plantes.