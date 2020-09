Coronavirus : l’OMS appelle les pays du monde à plus de solidarité

Après plus de 900 000 morts et presque 28 millions de cas d’infection à travers le monde, la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages six mois après. Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à plus d’unité internationale dans la lutte contre la COVID-19 à la faveur d’une conférence en visioconférence tenue ce jeudi.

« Quand on manque de solidarité, et quand nous sommes divisés, c’est une excellente opportunité pour le virus et c’est pour cela qu’il continue de se répandre », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors de la conférence de presse bi-hebdomadaire virtuelle de l’OMS. « Il nous faut de la solidarité et il nous faut un leadership mondial, en particulier des grandes puissances. C’est comme cela que nous pouvons vaincre ce virus », a-t-il insisté, le ton grave.

Espérons que cet appel soit enfin entendu par les Etats qui semblent faire cavalier seuls dans cette lutte contre la pandémie.