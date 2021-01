Coronavirus : l’Inde bloque les exportations du vaccin du Covid-19 produit par le pays

L’Inde n’exportera pas les doses du vaccin mis au point conjointement par le fabricant AstraZeneca et l’Université Oxford produites sur son territoire avant plusieurs mois, a confirmé hier le directeur général du Serum Institute. Le laboratoire a reçu le contrat pour produire un milliard de doses du vaccin contre la COVID-19. Ces doses seront réservées aux pays en voie de développement dans le cadre du COVAX, un axe de travail mis en place par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour assurer une distribution équitable du vaccin.

En effet, puisque les pays riches reçoivent actuellement la majorité des doses des différents vaccins contre la COVID-19 produites dans le monde, le Serum Institue, qui est le plus grand producteur mondial de vaccins, va distribuer ses doses aux pays plus pauvres. Toutefois, l’interdiction d’exporter les doses imposée par l’Inde fera en sorte que ces pays devront attendre entre mars et avril avant de recevoir leurs premières fioles.

Serum Institute devrait pouvoir fournir de 200 à 300 millions de doses au COVAX d’ici décembre 2021.