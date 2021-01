Coronavirus : l’Afrique veut accélérer sa course dans l’achat mondial de vaccins

En pleine bataille mondiale pour l’achat des vaccins anti-COVID-19, l’Afrique, jusqu’ici à la traîne pour immuniser ses 1,3 milliard d’habitants, accélère et assure avoir garanti des centaines de millions de doses pour le continent. A ce jour, seule une poignée de pays a commencé à vacciner leur population dont l’Égypte, les Seychelles et Maurice. Et au Maroc, le roi Mohammed VI a été vacciné jeudi, donnant le coup d’envoi à la campagne nationale.

La plupart des pays du continent comptent sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union africaine (UA) pour s’approvisionner. Grâce aux dispositifs des deux organisations, l’OMS table sur 30% de la population africaine vaccinée d’ici la fin 2021. L’UA a annoncé jeudi avoir obtenu 400 millions de doses supplémentaires. Au total, 670 millions de vaccins sont promis à l’Afrique par l’Union.

Le dispositif Covax de l’OMS, pour un accès équitable aux vaccins, fournira parallèlement les doses pour 20 % de la population. « D’ici mars, nous verrons certainement la plupart des pays commencer à vacciner », a estimé jeudi Richard Mihigo, coordinateur du programme d’immunisation et du développement des vaccins au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.