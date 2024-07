Ce vendredi à Tchibanga, dans un spectacle des plus inspirants, le président de la transition du Gabon le général Brice Coltaire Oligui Nguema a tenu à rappeler à son équipe gouvernementale à quel point ils sont essentiels... à sa frustration. « Depuis 10 mois, vous êtes là, depuis 10 mois vous êtes à mes côtés, et en 10 mois vous n’êtes pas capables de me suivre, que faites-vous alors avec moi ? » a-t-il lancé, soulignant l’évidence que, manifestement, son équipe excelle dans l’art de la non-coordination. Un langage peu diplomatique vôtre !

Comme une odeur de remaniement dans le gouvernement de transition. Le président, visiblement lassé de ce jeu des divergences, a magnifiquement rappelé à ses ministres qu’ils doivent suivre sa ligne directrice. « Vous devez vous prononcer et suivre notre position. Parce que vous êtes mes ministres et c’est moi qui vous ai nommés. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre votre route », a-t-il dit. Oui, une remarque d’une subtile clarté : pourquoi s’embêter avec des idées variées quand on peut suivre aveuglément le leader suprême ?

L’arrivée du président de la transition hier à Tchibanga

Ah, le dialogue national, ce concept cher au président, a aussi été mis en avant. « S’il faut défendre mon dialogue, vous défendez mon dialogue. C’est le dialogue des Gabonais et c’est devenu le mien. Quand on est une équipe, on ne marque pas de buts dans son propre camp », a-t-il souligné. Effectivement, défendre le dialogue des Gabonais, qui est désormais sien, semble logique. Quoi de plus naturel que de s’approprier la parole collective et de la brandir comme un trophée personnel ?

La déclaration suivante mérite une mention spéciale : « Je veux des hommes courageux et non des hésitants ». Le président désire des héros, des champions de la détermination, prêts à surmonter des défis colossaux... comme suivre des ordres sans poser de questions. Une vision audacieuse du leadership ! Mais le clou du spectacle fut lorsqu’il a évoqué la solidarité. « Quand on est ensemble, on est ensemble jusqu’au bout. Quand on est avec un Président, on le suit jusqu’au bout. On ne met pas ses émotions personnelles ». Voilà une leçon d’humanité : enlevez vos émotions, embrassez le conformisme. Car rien n’est plus révolutionnaire que de suivre aveuglément son leader.

Finalement, ces déclarations éclatantes du président de la transition lors de son séjour dans la Nyanga soulignent une fois de plus ses attentes : une loyauté sans faille, une discipline digne d’un régiment militaire, et une obéissance totale à sa vision unique et infaillible pour le pays. Quelle merveilleuse illustration de l’unité et de la détermination nécessaire pour transformer le Gabon en un modèle de réformes et de progrès... ou pas.