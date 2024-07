Consultations juridiques gratuites : Le Barreau du Gabon s’invite à Port-Gentil

Les populations de la ville de Port-Gentil ont bénéficié, le 8 juillet, de consultations juridiques gratuites à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawé. Organisées par le Barreau du Gabon, ces consultations avaient pour objectif de rapprocher les experts du droit des populations pour une meilleure orientation.

Dans le cadre de ses prérogatives, le Barreau du Gabon a proposé au public de Port-Gentil des consultations juridiques gratuites. Cette initiative vise à faciliter l’accès à la justice. Un autre objectif de cette journée était de contribuer à une meilleure accessibilité de la justice de proximité. En effet, il s’agit d’une action qui participe de la politique de rapprochement entre la justice et les justiciables. Dans un environnement où le droit est méconnu par bon nombre de citoyens, cette démarche est d’autant plus pertinente.

Une autre consultation

C’est aussi l’occasion pour les spécialistes du domaine de sensibiliser les participants sur certaines problématiques récurrentes. « Nous avons décidé de commencer ici parce que c’est la province où il y a le plus d’avocats installés après celle de l’Estuaire. Des avocats ont été mobilisés afin de donner des orientations aux populations qui en ont le plus besoin, et qui pensent qu’avoir un avocat c’est quelque chose d’impossible », explique le Bâtonnier du Gabon, Me Raymond Obame Sima.

Pour que les populations du pays en général puissent bénéficier de connaissances approfondies en matière de droit, toutes les juridictions où se trouvent des Cours d’Appel seront prioritaires dans l’organisation de ces journées de consultations juridiques gratuites. Trois provinces seront le site de ces consultations dans les mois à venir : le Woleu-Ntem, le Haut-Ogooué et la Ngounié. Pour ce qui est de la province de l’Ogooué-Maritime, les avocats présents ont pu répondre aux questions du public dans divers domaines juridiques : droit de la famille, droit du travail, fiscalité, litiges administratifs et surtout foncier.

Une vue des populations en attente

« Le foncier est le véritable problème des Gabonais, et nous sommes venus vers la population pour qu’elle pose ses problèmes afin que les avocats examinent et proposent des solutions », souligne Me Raymond Obame Sima. Ces consultations ont abordé toutes les disciplines du droit (travail, famille, crédit, logement, consommation, administratif, civil, pénal, etc.). La consultation gratuite d’un avocat doit être considérée comme un premier rendez-vous juridique d’orientation. Les avocats ont aidé les riverains à connaître leurs droits et les moyens de les faire valoir, à s’informer sur les premières démarches, et à être orientés vers le conseil ou le spécialiste le plus adapté à chaque situation.

En outre, beaucoup de femmes victimes de viols ou de violences conjugales n’ont pas osé en profiter. Les populations ont pu bénéficier gratuitement des conseils des experts sur différentes procédures : divorces, immobilier, successions, litiges fonciers, aspects matrimoniaux (choix des régimes avec leurs avantages et inconvénients) et prévention de la délinquance juvénile. Ce projet a vu le jour grâce à la contribution des autorités locales, qui ont été des facilitatrices dans sa mise en œuvre.