Conservation Justice et Space for Giants s’allient pour atténuer le conflit homme-faune au Gabon

Ce mardi 1er octobre, les ONG Conservation Justice (CJ) et Space for Giants (SFG) ont signé une convention de collaboration de quinze mois visant à atténuer le Conflit homme-faune (CHF) au Gabon, indique un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241. L’objectif est de protéger les plantations communautaires menacées par les éléphants grâce à l’installation de clôtures électriques mobiles dans les provinces du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo.

Ce partenariat repose sur l’expertise technique des deux organisations. Space for Giants, qui a une solide expérience dans l’installation de clôtures électriques au Gabon, est responsable de leur mise en place dans les zones les plus affectées. Selon Eric Chehoski, directeur national de SFG, « il est désormais inconcevable d’aborder la conservation ou la protection de la faune au Gabon sans évoquer le conflit homme-éléphant ».

Une précédente opération de dotation de Conservation Justice

Avant d’ajouter : « Ce partenariat se distingue par un engagement fort en faveur de la sensibilisation, en mettant un accent particulier sur l’accès des communautés aux clôtures électriques mobiles, une solution pratique et immédiate à ce défi ». Conservation Justice prendra en charge le volet communautaire en identifiant les bénéficiaires potentiels des clôtures et en les accompagnant dans leurs démarches auprès des administrations compétentes, telles que celles des Eaux et Forêts ou de l’Agriculture.

Luc Mathot, directeur exécutif de CJ, a déclaré : « On ne peut travailler durablement sans la participation des communautés locales, et nous sommes très engagés pour renforcer encore ce volet. Le Conflit Homme-Faune n’a cessé de croître et devient une priorité pour toutes les structures actives dans la conservation de la faune et le développement durable ». Cette collaboration, qui pourrait s’étendre à d’autres provinces en fonction des besoins, vise à apporter une réponse concrète à un problème qui affecte aussi bien la biodiversité que les moyens de subsistance des communautés locales.

Pour rappel, Space for Giants est une ONG internationale œuvrant pour la conservation des mégafaunes africaines, tout en créant de la valeur économique et sociale pour les communautés locales. Au Gabon, elle est partenaire du gouvernement dans la gestion du conflit homme-éléphant, en promouvant des solutions comme les clôtures électriques solaires mobiles. Fondée en 2010, l’ONG belge Conservation Justice agit au Gabon pour protéger la faune et la flore, en renforçant l’application des lois environnementales et en sensibilisant les communautés locales.