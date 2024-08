Congo : Brazzaville prêt à ouvrir ses portes aux entreprises kazakhes dans le secteur énergétique

La République du Congo se dit prête à offrir aux entreprises kazakhes de grandes opportunités dans le domaine de l’énergie. C’est ce qu’a déclaré le président congolais, Denis Sassou-Nguesso, lors d’un point presse ce vendredi. Sassou-Nguesso a souligné que l’économie de son pays est largement basée sur l’industrie pétrolière, un secteur où le Kazakhstan possède une vaste expérience.

En marge de sa rencontre avec le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, le président congolais a évoqué la possibilité d’une collaboration entre les deux pays pour le développement d’autres ressources naturelles. Le secteur énergétique congolais est prêt à offrir de grandes opportunités aux entreprises kazakhes, a-t-il fait savoir. Le président Tokaïev a également insisté sur les perspectives de coopération dans l’exploration et le développement de gisements de fer, de phosphate, de bauxite, et d’autres minéraux de terres rares.

La visite de Denis Sassou-Nguesso à Astana a été marquée par la signature de dix documents, dont un accord de coopération dans le secteur du pétrole et du gaz entre KazMunayGas et la Société nationale des pétroles du Congo, ainsi qu’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le secteur de l’électricité entre les ministères de l’Énergie des deux pays. Ces accords ouvrent la voie à une collaboration renforcée et prometteuse entre la République du Congo et le Kazakhstan.