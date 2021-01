Comparaison des plus grandes loteries de la planète

Lorsqu’il s’agit de jouer à la loterie, vous voulez vous amuser et vous voulez essayer de nouvelles choses, mais vous voulez aussi avoir de bonnes chances de gagner de l’argent, n’est-ce pas ? Et cela signifie que vous devez connaître les meilleurs jeux du coin. Et certainement les plus gros jeux. Nous sommes ici pour vous parler de quelques-uns des meilleurs jeux que vous ne voulez pas manquer.

Jeux américains

Les deux jeux qui ont les plus gros jackpots de façon constante (et jamais) sont les deux jeux les plus populaires aux États-Unis. Le Powerball et le Mega Millions offrent tous deux des prix qui se situent dans les centaines de millions et parfois plus d’un milliard. Cela vaut vraiment la peine de tenter sa chance, surtout lorsque les billets sont bon marché et que les tirages ont lieu deux fois par semaine chacun (sur quatre jours différents).

Si vous voulez avoir une chance de gagner l’un des plus gros jackpots sur l’un des jeux de loterie disponibles dans le monde, ce sont les jeux auxquels vous voulez jouer. Vous constaterez que les chances ne sont pas les meilleures, mais elles en vaudront certainement la peine si vous gagnez.

Jeux britanniques/européens

Si vous souhaitez jouer à d’autres jeux de premier plan, vous pouvez consulter l’EuroMillions ou l’Eurojackpot. Ces deux jeux sont très populaires et vous donnent la possibilité de gagner des millions de dollars. Ils ne sont pas aussi populaires que certains jeux américains, et vous ne gagnerez pas autant avec l’un ou l’autre, mais vous aurez certainement de bonnes chances et vous vous amuserez certainement avec eux aussi.

Il n’y a aucune raison de ne pas essayer ces jeux, qui ont des chances légèrement meilleures que les jeux américains, même s’ils ont des jackpots moins élevés. Vous pouvez également avoir une bonne chance de gagner de gros prix même si vous ne remportez pas le jackpot, car les petits prix peuvent aussi être assez élevés.

El Gordo

Enfin, ce jeu a une section à lui tout seul car cette loterie annuelle vous donne une chance de gagner un gros lot, sans avoir à faire correspondre un tas de numéros. Dans ce jeu, vous n’avez besoin que d’un seul billet et vous n’avez qu’un seul numéro à jouer. Et ce numéro peut vous faire gagner une part de prix assez importants. Cela vaut vraiment la peine d’essayer et d’acheter un billet si l’on considère que ce jeu a lieu une fois par an. Alors pourquoi ne pas lui donner une chance et voir ce que vous pouvez gagner ?

Pourquoi commencer

Quand il s’agit de gagner les plus gros lots de la loterie, vous ne voulez surtout pas passer à côté. Et vous ne voulez surtout pas ignorer un jeu parce qu’il n’est pas joué dans votre région. C’est pourquoi la loterie en ligne est une option si intéressante et si vous essayez RedFoxLotto.com, vous aurez la possibilité de jouer à tous les jeux que vous voulez, partout dans le monde. Vérifiez par vous-même pour voir toutes les options qui s’offrent à vous.