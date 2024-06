Comment une récession mondiale peut affecter le Bitcoin

La hausse des prix du gaz, du pétrole et d’autres biens, l’inflation croissante et d’autres facteurs pourraient signaler une récession mondiale imminente. Une récession est une période de ralentissement économique généralisé ou mondial. De nombreux experts soutiennent que les actions à grande capitalisation, l’or et les liquidités peuvent être des investissements adaptés pendant cette période. Cependant, le Bitcoin entre en jeu, certains le considérant comme un or numérique.

Alors, comment une récession mondiale peut-elle affecter cette cryptomonnaie ? Les réponses à cette question peuvent vous aider à déterminer s'il est pertinent de l'acquérir pour protéger votre patrimoine pendant une récession. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le prix, mais aucun n'a eu d'impact sur l'engouement et le battage médiatique parmi les investisseurs.

Le prix du Bitcoin pourrait chuter

Certains experts estiment que le marché des cryptomonnaies est sensible aux impacts d’une crise économique. Il est étroitement corrélé au marché boursier conventionnel, ce qui signifie que le prix du Bitcoin baissera probablement si les actions chutent. Les investisseurs sont susceptibles de se débarrasser de leurs investissements à haut risque pendant une crise économique. Le Bitcoin est un actif à haut risque. Par conséquent, il souffrira probablement pendant une récession.

Le retrait des investissements peut provoquer des ventes paniques, entraînant des baisses significatives de la valeur ou du prix des cryptomonnaies et des marchés. Une récession peut également affecter le capital humain du marché des crypto-monnaies. Avec l’adoption croissante du Bitcoin, de nouveaux projets et opportunités d’emploi émergeront. Cependant, une baisse du marché peut provoquer l’effet inverse.

Les investisseurs en Bitcoin seraient plus prudents

Lors d’une récession mondiale, les investisseurs et les institutions font preuve de plus de prudence. Ils agissent de manière plus proactive et plus rationnelle qu’en temps normal.

Évaluation des objectifs

Les organisations réagiront à une récession en adoptant des pratiques visant à renforcer leur capacité à rester à flot ou à accroître leur résilience. Ces pratiques peuvent inclure la réévaluation des objectifs et la priorité à ce qui est important. De plus, elles réduiront ou évalueront probablement leurs coûts et dépenses de fonctionnement. Après avoir assuré leur survie, elles feront de nouveaux investissements.

Éviter les dettes

Les investisseurs peuvent viser des investissements qui les aideront à minimiser les dettes. Ils ont besoin d’un bilan solide ou d’un flux de trésorerie fiable pendant une crise économique. Par conséquent, la plupart des organisations évitent les investissements hautement cycliques, spéculatifs ou à effet de levier.

Les investissements en Bitcoin pourraient augmenter

Certains investisseurs ciblent des actifs risqués pendant une récession mondiale. Par exemple, certains peuvent considérer le Bitcoin comme un actif digne d’intérêt pendant une crise mondiale. En 2022, lorsque d’autres actifs ont chuté, le Bitcoin a enregistré une performance excellente, augmentant de plus de 20 %.

Cependant, un krach du marché a suivi, avec le Bitcoin tombant à 17 500 dollars après un sommet de plus de 65 000 dollars. Les cryptomonnaies et les actions ont suivi lorsque la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d’intérêt. Cependant, ces chiffres indiquent que le marché des crypto-monnaies pourrait se redresser en période d’incertitude économique.

Devriez-vous investir dans le Bitcoin en prévision d’une récession possible ?

La décision d’investir dans le Bitcoin en prévision d’une récession mondiale dépend de ce que vous pensez ou croyez de cette crypto monnaie. Il est incertain que des défis géopolitiques ou économiques provoquent une crise financière. La manière dont le Bitcoin se comporte pendant une récession reste incertaine. Néanmoins, les passionnés du Bitcoin croient que la crypto-monnaie peut mieux performer pendant une crise économique.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Bitcoin a excellé alors que la plupart des autres actifs ont chuté. Ainsi, cette crypto monnaie pourrait prospérer en période d’incertitude économique. Cependant, il est crucial d’être prudent avec toutes les opportunités d’investissement. Faites également des recherches approfondies pour en savoir plus sur le Bitcoin et n’investissez que dans un actif avec lequel vous êtes à l’aise, car vous y consacrerez votre argent durement gagné. De plus, ajoutez le Bitcoin à votre portefeuille d’investissement après avoir satisfait à vos autres obligations, y compris le paiement de dettes à intérêt élevé, des fonds d’urgence et des paiements hypothécaires.