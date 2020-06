CNOGEMCNI : les 48 employés déflatés empochent 1,22 milliard de plan social

Agence budgétivore supprimée au nom de la rationalisation des dépenses de l’Etat gabonais, les 48 agents remerciés de la Commission nationale de l’organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international (CNOGEMCNI) créée par Ali Bongo à son arrivée au pouvoir en 2009, peuvent avoir le sourire. Ils ont pu toucher ce mois de juin la seconde tranche de leurs droits sociaux.

C’est le ministre des Sports, Franck Nguema, qui s’enorgueilli sur sa page Facebook ce mardi, annonçant ce heureux dénouement comme le fruit de son labeur. Après avoir perçus 279 millions au titre de leur 7 mois d’arriérés de salaires en décembre dernier, ces 48 agents victimes de la suppression de cette agence percevront ce mois la bagatelle somme de 943,5 millions au titre du paiement de leurs droits sociaux (droits légaux et indemnités transactionnelles).

« Au total, c’est la somme de 1.222.620.950 FCFA qui a été payée pour le règlement du plan social de la CNOGEMCNI », s’est félicité le ministre des Sports.