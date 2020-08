La saison des clashs dans le rap gabonais n’est pas prête d’être de connaitre l’accalmie. Cette fois ce sont les rappeurs Koba Building et Johnny BGood qui s’affrontent par titre interposé. Après que le Bgood a se soit offert le 17 août dernier, le titre pamphlétaire « Kobalanus » l’intéressé le répond ce dimanche de fort belle manière avec le titre « Varan ».

Une envolée de punchlines, toutes saignantes, entre les deux hommes qui livrent de nombreux ragots urbains entre l’ancien sociétaire du groupe New Skool (Johnny BGood) et l’actuel porte-flambeau du rap engagé (Koba Building). Les amateurs de potins devraient être ravis entre grossièretés, banalités et affirmations gratuites de l’un contre l’autre.

"Varan" de Koba Building

Ce, d’autant que Johnny BGood se considère comme le vétéran du rap gabonais a du reprendre le chemin des studios pour répondre à son détracteur. BGood signe son clash sous le label International Hiphop, proche du palais présidentiel. A l’inverse, Koba aurait pour fait d’armes d’avoir détroussé le label Mayena du fils d’Ali Bongo, Noureddin, pour se rendre en France, si en croit BGood. Un clash opposition (Koba) vs majorité (Johnny BGood) qui ne dit pas son nom ?

"Kobalanus" de Johnny Bgood

Rappelons que ce clash est à son second round, les deux rappeurs s’étant déjà affrontés sur « Guillotine » de Johnny BGood et « Jhonny Bigoudi » de Koba. Une salve de médisance gratuite qu’apprécieront les amateurs du genre appelés à désigner le vainqueur de cet énième clash entre figures du rap gabonais.