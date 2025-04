Cherchant le buzz, un jeune gabonais jeté en prison pour incitation à la violence après une vidéo virale

Un jeune Gabonais d’une vingtaine d’années, Rony Razougué alias Caballero, a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 18 avril à Port-Gentil. Il est poursuivi pour incitation à la violence et trouble à l’ordre public, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il proférait des menaces à l’encontre de jeunes du 4e arrondissement. Armé d’un couteau, il y affirmait qu’il n’hésiterait pas à s’en servir contre ceux qui oseraient « lui tenir tête ».

Selon ses propres déclarations rapportées par Ogooué-Maritime Info, la séquence incriminée faisait partie d’un tournage improvisé à l’initiative d’un artiste local surnommé « Steak Frites ». Ce dernier aurait sollicité Rony et d’autres jeunes pour figurer dans un clip. « Dans la vidéo, j’avais le couteau et j’ai dit que celui qui s’amuse, on va le piquer. Quand la vidéo a été postée, c’est là que la police a commencé à nous chercher », raconte-t-il. L’usage de cette arme blanche, bien que présenté comme une mise en scène, a été jugé suffisamment grave pour justifier une enquête.

Le jeune homme relatant les faits avant son incarcération vendredi dernier

Redoutant les représailles judiciaires, le jeune homme a tenté de fuir Port-Gentil, mais sa cavale n’aura duré que quelques jours. Les agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire de l’Ogooué-Maritime ont procédé à plusieurs interpellations dans l’entourage de Rony, avant de l’arrêter en début de semaine. « J’étais en cavale, mais j’ai été interpellé lundi. Ce n’était pas dans mon intention de faire peur », a-t-il déclaré, visiblement dépassé par l’ampleur de la situation.

L’affaire relance le débat sur les dérives de certains jeunes en quête de notoriété sur les réseaux sociaux, souvent au mépris de la loi et de la sécurité publique. Les autorités judiciaires espèrent que cette arrestation servira de leçon à d’autres. En attendant la suite de la procédure, Rony Razougué reste détenu à la prison du Château, dans l’attente de son jugement.