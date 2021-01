Centrafrique : un soldat gabonais tué dans une embuscade, honoré par la Minusca

Tué le 18 janvier dans une embuscade au sud-est de la Centrafrique, le casque bleu gabonais sergent-chef Frank Mboundou-Moussounda du Gabon et le caporal-chef marocain Rachid Lamzaata ont été honorés mardi à Bangui par la Minusca. La cérémonie d’hommage conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU, Denise Brown, a vu les deux casques bleu se voir décerner à titre posthume la « médaille de Chevalier de l’Ordre de la reconnaissance centrafricaine », l’une des plus hautes décorations honorifiques de la RCA.

Le sergent-chef gabonais Frank Mboundou-Moussounda et son compagnon d’infortune marocain décédés lors d’une embuscade au pont Mbari, sur l’axe Bangasssou-Gambo (Centrafrique) ont été honorés hier à Bangui. La cérémonie solennelle était présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU, Denise Brown, et l’inspecteur général des Forces armées centrafricaines, le général de division Léopold Bruno Izamo.

L’arrivée de la dépouille du soldat gabonais à cette cérémonie

« Alors que la RCA vit un moment historique pour sa stabilité, c’est une circonstance malheureuse qui nous réunit et nous rappelle les dangers auxquels nous sommes tous confrontés, en particulier nos militaires sur le terrain, pour le maintien de la paix », a indiqué la représentante onusienne Denise Brown dans son allocution. Même son de cloche chez le patron de la Minusca qui a notamment salué le sacrifice du casque bleu gabonais.

« C’est un moment de tristesse, mais il convient d’honorer et de célébrer la grandeur et le sacrifice du Sergent-Chef Franck Donald Mboundou-Moussounda et du Caporal-Chef Rachid Lamzaata au service de l’Humanité », a martelé le chef de la Minusca, le général Daniel Sidiki Traoré. Les deux héros de la paix ont été faits Chevaliers de l’Ordre de la reconnaissance centrafricaine à titre posthume. La dépouille du soldat gabonais devrait regagner Libreville dans les prochaines heures où une série d’hommages lui seront également rendus.