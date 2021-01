Centrafrique : le président sortant réélu avec 53,16% des suffrages dans un pays en crise

Le président centrafricain sortant Faustin Archange Touadéra a été proclamé réélu lundi par la Cour constitutionnelle, mais 2 électeurs sur 3 n’ont pas voté en raison de l’insécurité dans ce pays en guerre civile depuis huit ans et théâtre d’une nouvelle offensive rebelle. D’immenses défis se profilent maintenant, dont celui de la légitimité, pour un chef de l’État élu avec 53,16% des voix et une participation de 35,25 % sur un territoire quasiment réduit à la capitale et ses environs.

Dans une déclaration commune publiée lundi soir à New York, la communauté internationale a validé pour sa part cette légitimité. Leur texte souligne que l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, l’ONU et l’Union européenne « prennent note » de la proclamation de la Cour Constitutionnelle centrafricaine et appellent à la « respecter ».

Pour son premier discours depuis sa réélection officielle, le chef de l’État a appelé à la réconciliation nationale et déclaré tendre la main à l’opposition démocratique. Il a en revanche fermement condamné l’offensive rebelle, déclenchée huit jours avant la présidentielle pour perturber le scrutin, de six des plus puissants groupes armés qui occupent les deux-tiers de la Centrafrique.