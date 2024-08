CAN 2025 : Mouyouma dévoile les 24 Panthères du Gabon à l’assaut du Maroc et de la RCA

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’équipe nationale du Gabon, dirigée par Thierry Mouyouma, a révélé ce lundi la liste des joueurs convoqués pour affronter le Maroc et la République centrafricaine. Deux rencontres cruciales attendent les Panthères : un déplacement périlleux au Maroc le 6 septembre 2024 et une confrontation à domicile face à la RCA le 10 septembre 2024.

La liste comprend un mélange équilibré entre jeunes talents et joueurs expérimentés, un choix réfléchi de Mouyouma pour affronter ces adversaires redoutables. les Panthères pourront compter sur une défense solide menée par des habitués tels que Ecuele Manga Bruno et Appindangoye Anthony, ainsi que de jeunes espoirs comme Ekomie Jacques et Mboula Michel. La polyvalence et l’expérience de ces défenseurs seront un atout crucial face à l’attaque marocaine.

Dans l’entrejeu, des joueurs comme Lemina Mario et Kanga Guélor, réputés pour leur technicité et leur vision du jeu, seront des pièces maîtresses dans l’organisation gabonaise. Le retour de Ngouali Serge, après une absence due à des blessures, est également une bonne nouvelle pour l’équipe. Ils seront accompagnés par des jeunes comme Bocoum Eric et Moucketou Alex, prêts à apporter fraîcheur et dynamisme.

En attaque, le Gabon mise sur des joueurs en forme tels que Allevinah Jim et Sambissa David, dont les récentes performances en club ont été remarquées. Aubameyang Pierre-Emerick, la star gabonaise, fait également partie de la liste, apportant toute son expérience et sa capacité à débloquer des situations difficiles. Il sera soutenu par Obounet Jeremie et Effahge Rody, qui devront également se montrer décisifs devant les buts.

Parmi les réservistes, on retrouve des joueurs prometteurs comme Bouanga Denis et Do Marcolino Alan, qui peuvent être appelés en cas de besoin pour renforcer l’équipe. Obissa Sidney et Mbina Orphé apportent également des options intéressantes en défense et en milieu de terrain. L’objectif pour le Gabon est clair : se qualifier pour la CAN 2024 au Maroc. Ces deux rencontres seront déterminantes pour asseoir leur position dans le groupe. Thierry Mouyouma a exprimé sa confiance en ses joueurs et leur capacité à relever le défi.

Face à un Maroc redoutable, qui évolue à domicile, et une République centrafricaine toujours imprévisible, les Panthères devront montrer une détermination sans faille pour assurer leur qualification. Tous les regards sont tournés vers cette équipe qui espère briller lors de ces éliminatoires et faire honneur à la nation gabonaise.

Gardiens :

Mbaba Loïc Marius

Ngoubi Demba Anse

Owono Ella Loïc

Défenseurs :

Oyono Antony

Oyono Jérémy

Ekomie Jacques

Appindangoye Anthony

Ecuele Manga Bruno

Mbemba Yannis

Mboula Michel

Milieux de terrain :

Moucketou Alex

Bocoum Eric

Kanga Guélor

Lemina Mario

Ngouali Serge

Nzengu Duchamp

Mouninguè Roy

Attaquants :

Allevinah Jim

Sambissa David

Essang-Matoutié F.

Effahge Rody

Aubameyang Pierre-Emerick

Obounet Jeremie

Réservistes :