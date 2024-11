CAN 2025 : Mouyouma dévoile les 26 Panthères du Gabon de l’assaut final face au Maroc et la RCA

Le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, a devoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ces rencontres cruciales se joueront contre le Maroc le 15 novembre à Franceville et la République centrafricaine (RCA) le 18 novembre en Afrique du Sud. Avec une qualification en jeu, ces confrontations s’annoncent déterminantes pour les Panthères du Gabon, 2e du groupe B de ces éliminatoires qui devront arracher leur ticket pour la CAN en Côte d’Ivoire.

Parmi les 26 joueurs convoqués composés de 3 gardiens, 10 défenseurs, 4 milieux de terrain et 9 attaquants, figurent plusieurs figures emblématiques de la sélection dont le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, leader de l’attaque gabonaise. À ses côtés, Denis Bouanga et Mario Lemina, tous deux expérimentés, sont appelés à apporter leur maîtrise et leur vision du jeu, des qualités qui seront essentielles face à des adversaires redoutables. La présence de Bruno Ecuele Manga, pilier de la défense, devrait aussi rassurer et stabiliser le secteur défensif de l’équipe gabonaise.

Les convoqués

L’équipe de Mouyouma présente un savant mélange de vétérans et de jeunes talents. Aux côtés des joueurs aguerris, on retrouve de nouvelles recrues comme Noah Lemina et Medwin Biteghé, qui incarnent la relève des Panthères. Le sélectionneur semble miser sur cette diversité de profils pour offrir plus de flexibilité dans le jeu, permettant ainsi de s’adapter aux tactiques variées des adversaires. La polyvalence de joueurs comme Sidney Obissa et Jeff Biloungou, capables de se projeter en attaque tout en sécurisant la défense, pourrait aussi s’avérer un atout stratégique.

Les deux rencontres sont d’autant plus importantes que le Gabon n’a pas encore assuré sa qualification pour la CAN 2025. Le premier match contre le Maroc, équipe redoutable et vice-championne d’Afrique, sera un véritable test pour évaluer la solidité de la sélection gabonaise. Ensuite, la confrontation face à la RCA s’annonce décisive et pourrait bien être la dernière chance de garantir une place parmi les qualifiés. Une victoire lors de ces matchs permettrait au Gabon de renforcer sa position dans le groupe B.

Liste complète des joueurs convoqués :

Gardiens :

Mbala Leyes Marius

Ndubi Fotso Junior

Owono Ella Loïc

Défenseurs :

Anthony Oyono

Jeffrey Dyono

Jacques Ekomie

Aaron Appindangoye

Alex Moucketou

Michel Mboula

Sidney Obissa

Mario Lemina

Serge Ngouali

Ruben Lofilou

Milieux de terrain :

Guidler Kanga

Medwin Biteghé

Eric Bocoum

Jeff Biloungou

Attaquants :