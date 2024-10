CAN 2025 : Les Panthères du Gabon butent sur le Lesotho à Franceville et se compliquent la tâche !

La seconde victoire tant attendue des Panthères du Gabon dans la course aux éliminatoires du groupe B de la CAN 2025 n’a pas eu lieu ce vendredi soir à Franceville. Opposés aux Crocodiles du Lesotho lors de la 3e journée, les poulains de Thierry Mouyouma n’ont pas trouvé le chemin des buts malgré quatre tirs cadrés en 90 minutes de jeu. Score final : 0-0.

Bien que dominant avec 72 % de possession de balle contre 28 % pour leurs adversaires, les Panthères n’ont pas réussi à concrétiser la moindre occasion. Les Crocodiles, auteurs de 19 fautes contre 5 pour les Gabonais, leur ont rendu la tâche difficile. L’arbitre central a distribué pas moins de 7 cartons jaunes aux visiteurs, aucun côté gabonais.

Le coach Mouyouma n’est pas parvenu à faire pencher le match

Malgré 20 occasions, dont seulement quatre tirs cadrés, le Gabon est resté muet devant le but adverse. L’absence de cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga s’est finalement fait ressentir. Mouyouma devra ajuster sa stratégie pour le match retour, prévu le 15 octobre après-midi à Durban (Afrique du Sud), où le Gabon devra impérativement gagner pour conserver ses chances de qualification.

Malgré ce nul décevant, le Gabon prend provisoirement la deuxième place du groupe B avec 4 maigres points, en attendant la double confrontation entre le Maroc et la République centrafricaine. Celle-ci est prévue ce samedi soir et mardi prochain. Autant dire que la lutte pour la première place du groupe synonyme de qualification assurée s’annonce difficile pour Mouyouma et ses hommes, plus que jamais désormais dos au mur.